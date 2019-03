Elezioni amministrative, inaugura il comitato a sostegno di Daniele Bassi

Sabato 23 marzo alle 17 in Via Vittorio Veneto 55 a Massa Lombarda si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale della Lista "Il Futuro in comune", a sostegno della candidatura a sindaco di Daniele Bassi. Il candidato invita all’appuntamento tutta la cittadinanza: “Nei prossimi cinque anni vogliamo proseguire il lavoro svolto, difendendo e potenziando il nostro welfare e la sicurezza sociale. Voler bene a Massa Lombarda significa curarne il territorio e la bellezza. Vogliamo una comunità in cui lavoro, imprese, volontariato, collaborino insieme per una città sempre più giusta ed equa. Tutto questo con la cifra essenziale della mia idea di politica: ridurre al massimo la distanza tra amministratori e cittadini con ascolto, presenza, disponibilità, spirito di sacrificio ed entusiasmo. Vi aspetto per condividere tutti insieme questo importante appuntamento”.