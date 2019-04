Elezioni amministrative, inaugura la sede del comitato di "Uniti per casola"

Sabato 6 aprile, alle 17.30 in via Matteotti, in un locale dell'ex Ferramenta Conti verrà inaugurata la sede del Comitato elettorale della lista civica di centrosinistra "Uniti per Casola", che candida Giorgio Sagrini alla carica di sindaco nelle elezioni che si terranno domenica 26 maggio 2019. La sede sarà il luogo per incontrare i casolani e le casolane e sarà il luogo da cui partirà l'organizzazione delle iniziative e delle attività che verranno programmate nelle prossime settimane, durante la campagna elettorale.

Gallery