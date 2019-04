Elezioni amministrative, la lista 'Cambiamo Insieme' sostiene il candidato dei 'Democratici per Castello'

Il 26 maggio si voterà per il nuovo consiglio comunale anche a Castel Bolognese. La lista 'Cambiamo Insieme' non si presenterà, "ma resteremo nel panorama politico castellano per dare voce ai cittadini e per contribuire alla crescita del nostro paese - spiegano i consiglieri Lucio Borghesi ed Enzo Minardi - I nostri consiglieri comunali in questi cinque anni hanno fatto un'opposizione costruttiva, propositiva e le nostre proposte, presenti nel programma, sono state accolte dalla maggioranza guidata dal sindaco Meluzzi Daniele. Nel consiglio comunale abbiamo portato all’attenzione problemi e proposto soluzioni che riguardavano il sociale, la viabilità, l’ambiente, la cultura, i giovani, il commercio, l’integrazione, la variante, la raccolta rifiuti e tanto altro. Lo dimostrano le nostre 60 interpellanze e interventi in seno al consiglio comunale. Castello in questi anni è cresciuto molto sia dal punto di vista del benessere, sia della qualità della vita. Un bilancio in attivo, un calo delle tasse comunali e migliaia di investimenti hanno fatto sì che il nostro paese sia un'eccellenza in provincia di Ravenna, a dimostrazione che si può lavorare e condividere idee e proposte indipendentemente dalle posizioni politiche. Vogliamo ringraziare il sindaco e la giunta per questa esperienza e la collaborazione ricevuta. Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti e dirigenti comunali che con competenza sono stati sempre disponibili ed efficienti. Riteniamo che il buon lavoro fatto in questi anni debba continuare anche nei prossimi cinque anni: ed è per questo che invitiamo i cittadini a dare fiducia al candidato della lista Democratici per Castello, Luca Della Godenza, che ha dimostrato competenza e grande disponibilità nell’ascolto".