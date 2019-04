Elezioni amministrative, Paola Pula incontra gli elettori

La campagna elettorale di Paola Pula - ricandidata a sindaco di Conselice alla guida della lista “Oltre con Paola Pula sindaco” – entra nel vivo con una serie di incontri a ritmo serrato. Giovedì 11 alle 21 la candidata sindaco sarà a San Patrizio, nell’ex bar Pd di via Mameli 12, per parlare di territorio, imprese, persone e famiglie.

L’evento clou è in programma alle 19 di venerdì 12, alla sede di Conselice del Comitato elettorale (l’ex bar cittadino di via Garibaldi). Un aperitivo organizzato in collaborazione con il Pd di Conselice, con Paola Pula e a cui saranno presenti l’ex ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ed Elisabetta Gualmini, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Sempre venerdì, ma alle 21, ci si sposta a Lavezzola (alla sede del comitato negli ex uffici della coop. Agricola Braccianti di via Cosa 35), per un incontro che avrà ancora come temi territorio, imprese, persone e famiglie.