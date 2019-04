Elezioni amministrative, Pasi presenta il programma di 'Insieme per Fusignano'

Nel corso di un’assemblea andata in scena giovedì sera al “Granaio”, il candidato sindaco Nicola Pasi, attuale primo cittadino di Fusignano, ha presentato sia la lista che lo sostiene sia il proprio programma di mandato. “Una comunità inclusiva che rinnova nel fare insieme il proprio senso di appartenenza. Una città che rigenera i propri luoghi insieme alle attività che li vivono e li valorizzano. Un ente comunale efficiente che innova la propria azione insieme ai comuni della Bassa Romagna”.

In particolare, Il programma di mandato di Pasi parte da un’idea chiara e condivisa di comunità: “Una comunità che si assume la responsabilità offrire ai propri ragazzi le opportunità di crescita, apprendimento e aggregazione. Una comunità che si prende cura dei più deboli e di chi sta attraversando un momento di difficoltà. Una comunità che valorizza i propri talenti. Una comunità in cui anche la terza età sia una fase attiva e felice della vita di ogni cittadino. Nella consapevolezza di vivere in un mondo che cambia sempre più in fretta lavoreremo affinché la comunità di Fusignano possa stare nel cambiamento attivamente, con la sua gente e le sue attività, affermando e rilanciando i valori e i riferimenti culturali che ci caratterizzano: l’uguaglianza, la libertà, la legalità, l’antifascismo, il rispetto delle persone e delle idee. Il lavoro sulla comunità non sarà un lavoro individuale, ma collettivo da sviluppare insieme alla scuola, al mondo dello sport, alle associazioni di volontariato, alle rappresentanze economiche e sociali del territorio e a tutti i fusignanesi che hanno a cuore questi principi e questi valori".