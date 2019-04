Elezioni amministrative, Ranalli presenta la lista dei candidati Pd

Si svolgerà al Centro Civico Lugo Ovest, in via Don Angelo Ceroni 7, la presentazione ufficiale di tutti i componenti della lista dei candidati del Partito Democratico di Lugo per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. L’iniziativa sarà ospitata al Centro Civico del quartiere lughese dalle 18.30. Alla presentazione prenderanno parte anche Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Partito Democratico, e Davide Ranalli, sindaco di Lugo.

“Sarà questa l’occasione per presentare uno ad uno tutti i componenti della nostra lista - spiega Gianmarco Rossato, segretario del Partito Democratico a Lugo - Durante questi ultimi mesi abbiamo lanciato la campagna ‘Eccoci, vicino a te’ per rafforzare ulteriormente il nostro rapporto diretto e franco con i cittadini, abitanti del centro e delle frazioni che abbiamo incontrato quotidianamente e con i quali stiamo continuando ad avere un rapporto costante. Con la presentazione delle persone che compongono la lista vogliamo creare un’ulteriore appuntamento nel quale incentivare questo tipo di rapporti. Tutti i cittadini potranno approfondire la conoscenza con coloro che hanno scelto di impegnarsi per la Lugo del futuro, quali sono le loro esperienze e le loro idee. Scopriremo insieme quale sarà il fondamentale apporto di conoscenze e progetti nei prossimi anni”.

I 24 componenti della Lista del Pd alle elezioni del 26 maggio: Gianmarco Rossato, Marta Garuffi, Giuliano Babini, Valentina Ancarani, Giacomo Baldini, Paola Dalla Valle, Marco Bertozzi, Gaia Ferruzzi, Pierpaolo Galeati, Alessandra Fiorini, Umberto Giornelli, Gloria Mazzanti, Fabrizio Lolli, Ornella Peppi, Enrico Marangoni, Nicoletta Quarti, Giuseppe Orselli, Beatrice Ricci Lamino, Riccardo Pagani, Rita Salvatori, Ivan Rossi, Valeria Scarfì, Andrea Valentinotti, Veronica Valmori.