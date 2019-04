Elezioni amministrative, Ranalli presenta la squadra di 'Insieme per Lugo'

Il Centro Tennis Lugo, intitolato al compianto sindaco Adriano Guerrini, giovedì ha ospitato la presentazione della lista completa dei componenti della lista civica “Insieme per Lugo” che sostiene la candidatura di Davide Ranalli a sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

"Una lista composta da 24 nomi che rappresentano tutti gli ambiti della società e tutte le espressioni di una Lugo particolarmente coinvolta in questa campagna elettorale, come hanno dimostrato le ultime iniziative pubbliche e la grande affluenza a esse - spiega Ranalli - Nell’elenco figurano persone che hanno già maturato esperienze politiche e altre pronte a impegnarsi per la prima volta. Anche l’età dei candidati e è simbolo di una lista aperta con studenti, imprenditori, dipendenti e pensionati tutti uniti sotto lo stesso simbolo. Quella che oggi presentiamo nella sua completezza è una lista di persone, un gruppo che ha un fine primario: dare una risposta concreta a una politica rancorosa e fatta di slogan vuoti, senza una base alle spalle e una preparazione adeguata. Questo è un gruppo di cittadini che si sono organizzati tra loro per dimostrare che è possibile rendere reale una nuova idea di politica per la difesa dei beni comuni. È la lista della reciprocità. Un’esperienza unica e vera, non travestita. Una lista civica che rappresenta davvero il civismo e un’idea trasversale di come porre al centro dell’azione il bisogno delle persone”.

“I valori che hanno spinto a candidarci – spiega Alessandra Morici, che sarà la capolista di Insieme per Lugo – sono quelli che devono essere i punti di riferimento nel nostro coinvolgimento: il bene della città e quello pubblico, la tutela dell’ambiente e la difesa delle fasce più deboli”. L’elenco dei candidati per la Lista “Insieme per Lugo”: Alessandra Morici (capolista), Giulio Albertini, Giandomenica Babini (detta Gianna), Fiorenzo Baldini, Barbara Bandini, Stefano Biondi, Ilaria Bellini, Alessandro Guerra, Cristina Bocchini, Pasquale Montalti (detto Lino), Grata Carnevali, Diego Leoni, Anna Giulia Gallegati, Luigi Pezzi, Sonia Graziani, Riccardo Ricci Maccarini, Micaela Rambelli, Matteo Sangiorgi Rossi (detto Sangio), Federica Topi, Stefano Scardovi, Noemi Ricci, Doriano Tamburini, Daniela Versari, Nicolò Vergnani.