Elezioni amministrative, Russi Libera e Sicura presenta il suo programma

Giovedì sera alle 20:30 a Russi presso la Sala polivalente in Via Cavour 21 Andrea Flamigni, il candidato sindaco della Lista Civica Russi Libera e Sicura presenterà il programma elaborato in questi mesi con i vari gruppi di lavoro. Numerosi i punti che verranno trattati ed esposti dal Direttore Sanitario delle Terme di Riolo, residente a Pezzolo di Russi. Il programma – condiviso da tutte le forze politiche e civiche che compongono la Lista – sarà incentrato sulla salute dei cittadini e sull’ambiente in cui essi vivono.