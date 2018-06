Elezioni amministrative, si vota a Bagnara: Mascia Carnevali sfida Riccardo Francone per la carica di sindaco

54 candidati per 18 poltrone da sindaco in altrettanti municipi emiliano-romagnoli. Di questi, 40 sono uomini e 14 donne (il 25,9%) e complessivamente si registra un'età media di 50 anni (52 anni per gli uomini e 45 per le donne). Curiosamente, solo un candidato su quattro è nato nel Comune dove si candida a essere primo cittadino. Per i 218 posti totali da consigliere comunale sono in corsa 856 candidati.

Sono alcuni dei dati raccolti dalla Regione sul voto amministrativo di domenica 10 giugno (seggi aperti nelle 150 sezioni dalle 7 alle 23, attesi 120.000 elettori emiliano-romagnoli). Tra i candidati a sindaco, il più giovane ha 21 anni ed è in corsa nel comune di Sarsina, mentre il candidato più anziano è un 75enne del comune di Solignano (Parma). Il 24% degli aspiranti sindaco è nato nello stesso comune nel quale si candida, il 50% nella stessa provincia, l'11% nel resto dell'Emilia-Romagna: il 15% è originario di un'altra regione italiana, mentre nessuno è nato all'estero.

Comuni al voto

Le città con oltre 15mila abitanti che andranno alle urne, e che potrebbero aver bisogno del turno di ballottaggio (24 giugno), sono Imola e Salsomaggiore Terme. Nel ravennate si vota solo a Bagnara di Romagna, nel bolognese al voto anche Camugnano e nel parmense il comune di Solignano. In provincia di Forlì-Cesena si vota a Galeata e Sarsina. Quattro i comuni nel modenese: Camposanto, Guiglia, Polinago e Serramazzoni. In provincia di Piacenza sono chiamati alle urne i cittadini di Castelvetro Piacentino, Ferriere e Alta val Tidone. A Reggio Emilia al voto Brescello, Castelnuovo di sotto e San Polo d'Enza, mentre nel riminese si vota a Gemmano.

I candidati sindaco di Bagnara

Sono due i candidati che il 10 giugno si sfideranno per la carica di primo cittadino di Bagnara: Riccardo Francone della lista civica Vivi Bagnara, sindaco della città dal 2013, nato a Faenza il 7 gennaio 1974 dovrà vedersela con l'ex consigliera Mascia Carnevali, candidata per la lista civica Con i cittadini, nata a Lugo il 13 gennaio 1975.

I candidati consiglieri comunali

Per la lista Con i cittadini: Garuffi Anna, Babini Fabrizio, Buldrini Antonio, Medri Veronica, Pirazzoli Stefania, Presti Manuel mirko, Rivola Simone, Rossi Graziano, Scardovi Andrea, Tampieri Magda.

Per la lista Vivi Bagnara: Amadei Antonietta, Arniani Carla, Bosi Simonetta, Conti Cristiana, Ercolani Cristiano, La posta Alex, Montanari Lorena, Platti Paolo, Ragazzini Benedetta, Rivalta Luciano.