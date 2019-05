Elezioni amministrative, tour di incontri nei quartieri per 'Progetto Cervia'

Ultime settimane di incontri per i candidati consiglieri nelle fila della Lista civica Progetto Cervia – Italia in comune che, con la formula dell’aperitivo, danno appuntamento ai cittadini cervesi nei diversi quartieri. Si comincia giovedì 9 maggio alle 19 al Bar del Savio, in via Romea sud, 684 per il rendez-vous di confronto con i cittadini e operatori della zona di Savio di Cervia e immediati dintorni. Si prosegue poi domenica 12 maggio, sempre alle 19 a Castiglione, al Barotto di piazza Tre Martiri, dove al confronto e al dialogo sono chiamati residenti e operatori del comprensorio Castiglione-Cannuzzo-Pisignano. Martedì 14, alle 19,30 all’Harleycafè di Milano Marittima, i civici di Progetto Cervia-Italia in Comune lanciano l’appuntamento per incontrare e ascoltare le istanze degli operatori e residenti della zona, mentre il 16 maggio, alle 19, i candidati della Lista che sostiene la candidatura a sindaco di Massimo Medri si trasferiranno al Tanta Roba Cafè di via Caduti per la Libertà, a Cervia. Infine il 22 maggio, l’appuntamento sarà a Pinarella alla Piadineria da Fabi, in via San Marino 11, sempre alle ore 19. La partecipazione a tutti gli eventi è libera, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.