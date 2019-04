Elezioni amministrative, ultimi incontri di 'Bagnacavallo futura' con Eleonora Proni

Nelle serate di giovedì e venerdì ultimi appuntamenti dei gruppi di lavoro del progetto “Bagnacavallo futura” Verranno predisposti due documenti finali come base del programma di mandato. Si chiudono così, alla Sala Polivalente del Centro Culturale delle Cappuccine di Bagnacavallo alle 20.30, gli incontri all’interno della campagna elettorale di Eleonora Proni.

Due gruppi di lavoro aperti, creati dalla candidata per ragionare di tematiche fondamentali per il futuro della città con tutti coloro che vorranno partecipare e collaborare. I gruppi di lavoro hanno per temi rispettivamente “Idee per un luogo” e “Luogo delle idee”. Nel primo gruppo di lavoro, che si chiude giovedì sera, si parla di economia, centro storico, innovazione, ambiente, territorio e infrastrutture; nel secondo, programmato per venerdì, ci si occupa di cultura, giovani, scuola, servizi alla persona e città sicura. In due questi incontri conclusivi, in base a quanto emerso nella discussione delle serate precedenti, sarà predisposto da ogni gruppo un documento finale con proposte e riflessioni che costituiranno la base del programma di mandato della candidata.