Elezioni amministrative, 'Uniti per Casola' organizza una serie di incontri

La lista civica di centrosinistra “Uniti per Casola” si ricandida alla guida dell’amministrazione comunale casolana nelle prossime elezioni del 26 maggio. "Sviluppo, sostenibilità, sicurezza e solidarietà sono le parole chiave del nostro programma per il mandato amministrativo 2019/2024, che verrà illustrato in un prossimo incontro pubblico, che sarà anche l’occasione per la presentazione del candidato sindaco, Giorgio Sagrini e della lista dei candidati per il Consiglio comunale - spiegano da Uniti per Casola - L’ulteriore approfondimento di alcuni capitoli della proposta programmatica avverrà in quattro incontri pubblici, che abbiamo chiamato "CasoLab24", in aprile e in maggio, con la partecipazione dei candidati della lista per il Consiglio comunale, del candidato sindaco Sagrini e di amministratori regionali e provinciali".

Il primo appuntamento di CasoLab24 – “Dal turismo rurale nuove opportunità di sviluppo per Casola e l'appennino faentino” – è programmato nella serata di lunedì 8 aprile, alle ore 20.30, nella Sala Nolasco Biagi, con Andrea Corsini (Assessore regionale al Turismo della Regione Emilia-Romagna), Nicola Iseppi (Sindaco di Casola Valsenio e Assessore al Turismo della Romagna Faentina), Erik Lanzoni (Direttore di IF – ImolaFaenza Tourism Company). Nell'incontro successivo, giovedì 18 aprile alle ore 20.30, nella Sala Nolasco Biagi, si parlerà di “Azioni e politiche del comune e della regione per il futuro di Casola Valsenio e dei territori montani”; interverrà Paola Gazzolo, Assessore regionale alla Difesa del Suolo, Ambiente, Protezione Civile e Politiche per la Montagna. Lunedì 6 maggio, alle ore 20.30 nel Cinema Senio, l’attenzione si rivolgerà alle “Infrastrutture viarie e digitali per promuovere lo sviluppo”: si parlerà di viabilità, videosorveglianza, banda larga e digitalizzazione dei servizi comunali con Raffaele Donini (Assessore regionale ai trasporti, re-ti e infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale), Michele De Pascale (Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna), Alfonso Nicolardi (Sindaco di Riolo Terme e Assessore Polizia locale e Sistemi informativi dell’Unione dei Comuni), Daniele Meluzzi (Sindaco di Castel Bolognese e Assessore Urbanistica dell’Unione dei Comuni, Nicola Iseppi (Sindaco di Casola Valsenio). L’ultimo appuntamento di CasoLab24 si terrà lunedì 13 maggio, alle ore 20.30, nella Sala Nolasco Biagi. Nell'incontro “L’agricoltura per lo sviluppo e la protezione del territorio casolano e dell'appennino” si affronteranno le tematiche dell’agricoltura nella dimensione locale, regionale ed europea. con l’Assessore regionale Agricoltura, Simona Caselli e con l’onorevole Paolo De Castro, vice Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento Europeo.