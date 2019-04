Elezioni amministrative, Valentina Palli presenta la squadra di 'Insieme per Russi'

E' tutto pronto per la presentazione alla cittadinanza del programma della lista "Insieme per Russi – Valentina Palli sindaco". Assieme al programma elettorale saranno ufficializzate anche le candidature per il Consiglio Comunale. L’elenco degli appuntamenti parte da sabato 13 aprile alle 10.00 alla Sala Ravaglia di Russi. Si proseguirà poi lunedì 15 alle 20.30 al Centro Civico di San Pancrazio ed infine mercoledì 17 alle 20.30 al Centro Civico di Godo.

Un programma che ha preso forma nel corso di questi ultimi mesi con i tavoli di lavoro. Sono stati loro uno dei principali argomenti di cui si è parlato nei primi incontri pubblici della lista Insieme per Russi da parte della candidata sindaco Valentina Palli. Nati dagli incontri svolti sul territorio dopo aver ascoltato le esigenze dei ùcittadini presenti, i tavoli di lavoro si sono articolari in cinque tematiche principali: Istruzione, Welfare e Associazionismo; Sport e Politiche Giovanili; Cultura, Lavoro, Innovazione e Sviluppo: Ambiente, Territorio e Mobilità. In ognuno di questi tavoli, tante persone (dai ragazzi ai più “esperti”) hanno portato le loro proposte, le loro idee e anche i loro sogni. Cinque tavoli che si sono incontrati, anche congiuntamente, per oltre un mese, ogni sera della settimana.

“L’idea dei tavoli di Lavoro è nata dopo aver incontrato tantissime persone. Quando ho ascoltato le loro necessità ho pensato che la cosa migliore fosse discutere di queste e di portare con me a parlarne anche tante persone che vivono la nostra comunità e ne sono parte integrante. Questo dialogo – racconta la candidata – ci ha permesso di scoprire anche tante piccole cose che non sarebbe stato possibile conoscere altrimenti. È stato meraviglioso vedere tutte queste persone parlare, discutere e cercare di trovare soluzioni per il futuro della comunità. Io credo che questo lavoro sarà apprezzato e forse sotto certi aspetti sorprenderà anche, ma come ho sempre sottolineato e non smetterò mai di fare, il lavoro fatto insieme è il punto di forza di questo gruppo”.