Elezioni a Conselice, Pula svela la sua squadra: "Tre idee progettuali per il futuro"

Paola Pula, ricandidata a primo cittadino di Conselice con la lista civica "Oltre", ha presentato ufficialmente il programma di mandato, la lista dei candidati al Consiglio Comunale e i tre assessori che formeranno la giunta in caso di vittoria. "Dopo cinque anni in cui abbiamo lavorato per una cittadinanza armonica e partecipata - ha detto Pula - presentiamo tre idee progettuali per il futuro. La prima riguarda un comparto agroalimentare moderno e sostenibile. La seconda concerne gli aspetti naturalistici: intendiamo ampliare i boschi in pianura, dando valore alle vie d'acqua, ai maceri e alle buche dell'ex fornace di Lavezzola. Infine, una cura particolare per i nostri centri, per renderli più belli e più accoglienti. Progettare la rigenerazione avendo a cuore la coesione sociale e l'accrescimento delle comunità".

La lista dei candidati

I candidati sono Monica Battaglia, 48 anni, architetto; Rita Brignani, 42 anni, ingegnere meccanico; Elisa Conficconi, 42 anni, avvocato; Mauro Lacchini, 40 anni, operaio; Mirco Lacchini, 48 anni, perito elettronico; Federico Penazzi, 27 anni, ragioniere, segretario PSI; Sara Piatesi, 40 anni, insegnante; Daniele Rubbi, 62 anni, pensionato; Andrea Sangiorgi, 19 anni, studente in giurisprudenza; Giulia Tonnini, 19 anni, studente in scienze biologiche; Giovanna Verlicchi, 63 anni, pensionata; Roberto Zamboni, pensionato, attuale vice sindaco.

I tre assessori

I tre assessori che formeranno la giunta in caso di vittoria sono Raffaele Alberoni, 57 anni, ragioniere, consulente aziendale in logistica e informatica, presidente del coordinamento podistica provincia di Ravenna; Gianfranco Fabbri, 64 anni, geometra, pensionato, già responsabile area tecnico/amministrativa del Comune di Sant’Agata; e l’attuale assessore Raffaella Gasparri, 49 anni, laureata in giurisprudenza.