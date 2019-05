Elezioni a Sant'Agata, Enea Emiliani presenta la sua squadra e traccia un bilancio dei 5 anni da sindaco

Mercoledì, alle 20.30, al centro sociale Ca di Cuntadèn di S.Agata, si terrà l’assemblea pubblica dal titolo “Cinque anni di lavoro per il paese”. Durante la serata la lista civica Insieme per S.Agata, candidato sindaco Enea Emiliani, illustrerà alla cittadinanza il lavoro svolto nel mandato appena trascorso e presenterà i candidati alle prossime elezioni comunali di domenica 26 maggio. La Giunta comunale in caso di ri-elezioni vedrebbe la conferma della vicesindaca Lilia Borghi e dell’assessore Elisa Sgaravato. "La partecipazione al voto è sempre un segnale di educazione civica - dice Emiliani -. La presenza di una sola lista rende ancora più importante votare per raggiungere il quorum, eleggere il sindaco e garantire il buon funzionamento dell’attività amministrativa".

I candidati

Questi i candidati della lista civica Insieme per S.Agata: Federigo Bedeschi, 35 anni, progettista meccanico; Luciano De Giovanni, 55 anni, impiegato tecnico; Stefania Tamburini, 48 anni, impiegata assicurativa; Fabio Moretti, 55 anni, impiegato tecnico; Debora Anconelli, 26 anni, medico; Matteo Parrucci, 23 anni, studente universitario in giurisprudenza; Massimo Venturini, 26 anni, impiegato tecnico; Simonetta Facchini, 54 anni, artigiana; Matteo Baioli, 29 anni, impiegato amministrativo; Daniele Gulmanelli, 59 anni, operaio metalmeccanico.