Elezioni, come ottenere la tessera elettorale esaurita o smarrita

Il 26 maggio si vota, dalle 7 alle 23, per eleggere i deputati rappresentanti l’Italia al Parlamento europeo. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna che compiranno il 18esimo anno di età entro il 26 maggio 2019.

Per votare gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, purché in grado di assicurare l’identificazione del votante. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento dei 18 spazi dedicati alla certificazione del voto o in caso di deterioramento, smarrimento o furto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere e ottenere il rilascio, che sarà immediato, di un duplicato all’Ufficio elettorale o presso uno degli Uffici decentrati delle ex Circoscrizioni.

Documentazione da esibire

Se allo sportello si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: documento di identità personale e tessera elettorale esaurita. Se allo sportello non si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: fotocopia di un documento di identità del diretto interessato; tessera elettorale esaurita; delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia presso i Carabinieri o la Polizia di stato) disponibile presso gli uffici stessi o scaricabile dal sito tematico del Comune di Ravenna all'indirizzo: http://bit.ly/duplicato-tessera-el. Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.

Per tutto il periodo delle elezioni gli sportelli dell’Ufficio elettorale di viale Berlinguer 54 - secondo piano - saranno aperti al pubblico in via ordinaria con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’Ufficio elettorale osserverà l’orario continuato: venerdì 24 maggio dalle 8 alle 18; sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 18; domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni). Gli uffici decentrati del forese (ex Circoscrizioni di Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Del Mare) saranno aperti al pubblico nelle seguenti giornate: venerdì 24 maggio dalle 8 alle 14; sabato 25 maggio dalle 8 alle 14. Inoltre, ai soli fini del rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, da quest'anno i sette Uffici decentrati del forese saranno aperti anche nella giornata di domenica 26 maggio dalle 8 alle 20 (orario continuato). Domenica 26 maggio dalle 7 alle 18.30 l’Amministrazione comunale garantirà un servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità cartacee presso lo Sportello polifunzionale (ex anagrafe) in viale Berlinguer 68.