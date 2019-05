Elezioni comunali, 14 comuni eleggono il nuovo sindaco: la diretta dello spoglio

E' arrivato il momento dello spoglio delle schede amministrative. Sono 14 i Comuni in provincia di Ravenna chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale: Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo - di cui 3 con più di 15mila abitanti (Bagnacavallo, Cervia e Lugo).

Rispetto alla chiamata alle urne del 2014, l'affluenza a livello provinciale è stata del 70,09%, contro il 74,01% di cinque anni fa. Questi i dati per ciascun comune chiamato al voto: Alfonsine 70,06%, Bagnacavallo 70,6%, Brisighella 71,95%, Casola Valsenio 76,42% (percentuale più alta in Provincia), Castel Bolognese 73,63%, Cervia 67,19%, Conselice 65,94%, Cotignola 69,94%, Fusignano 71,06%, Lugo 71,48%, Massa Lombarda 65,32% (percentuale più bassa in Provincia), Russi 72,64%, Sant'Agata sul Santerno 70,3% e Solarolo 73,82%.

A livello nazionale e regionale, per quanto riguarda le elezioni europee, la Lega è il primo partito, mentre il Movimento 5 Stelle perde voti e diventa la terza forza dietro al Pd. A Ravenna è stato un testa a testa, col Pd che ha prevalso col 32,98% (25148 voti), ma la Lega ha ottenuto il 31,44% (23973).

La diretta

Ore 14.25 - Siamo in attesa dei primi dati

Ore 14.13 - L'ANALISI DEL VOTO DELLE EUROPEE IN ROMAGNA: dall'egemonia gialla a quella verde, ma Ravenna è 'fedele' al Pd

Ore 14 - Si parte con lo spoglio delle schede. A Sant'Agata sul Santerno è già praticamente certa la vittoria di Enea Emiliani, unico candidato il corsa alle elezioni comunali.