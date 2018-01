Elezioni, confermata la candidatura di Casa Pound: due ravennati nella lista

Ci sarà anche il simbolo di CasaPound Italia Emilia-Romagna nelle schede elettorali delle elezioni politiche del 4 marzo. Domenica alla Corte d'Appello di Bologna sono state consegnate circa 3mila firma. In cima alla lista dei candidati per il plurinominale della Camera nel collegio romagnolo c'è la cesenate Gaia Righi, 28 anni e da 10 militante del movimento. Seguono nella lista per il plurinominale Camera il responsabile locale del movimento Massimiliano Lilliu, ravennate di adozione, la riccionese Elena Pierantoni e il forlivese Alessandro Partisani. Al Senato condiviso con Bologna e Ferrara ci sono la ravennate Irma Donatella Pennucci e la cesenaticense Luana Nepi. Tutti i candidati nei plurinominali sono anche candidati nei collegi uninominali dei rispettivi territori.