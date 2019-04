Elezioni, Enea Emiliani ufficializza la sua squadra

La lista civica indipendente Insieme per S.Agata rende noti i dieci candidati alla carica di consigliere a sostegno della ricandidatura a sindaco di Enea Emiliani. "Il giusto equilibrio fra esperienza e rinnovamento – commenta il candidato sindaco Emiliani – e soprattutto sono tutte persone che si sono sempre impegnate nei diversi settori della vita sociale del nostro paese. Una bella squadra con cui continuare l’importante lavoro svolto in questi cinque anni". Questi i candidati della lista civica Insieme per S.Agata: Federigo Bedeschi, 35 anni, progettista meccanico; Luciano De Giovanni, 55 anni, impiegato tecnico; Stefania Tamburini, 48 anni, impiegata assicurativa; Fabio Moretti, 55 anni, impiegato tecnico; Debora Anconelli, 26 anni, medico; Matteo Parrucci, 23 anni, studente universitario in giurisprudenza; Massimo Venturini, 26 anni, impiegato tecnico; Simonetta Facchini, 54 anni, artigiana; Matteo Baioli, 29 anni, impiegato amministrativo; Daniele Gulmanelli, 59 anni, operaio metalmeccanico.