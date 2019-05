Elezioni europee, il dato dei candidati ravennati: netto primato di Padovani (Lega)

Erano cinque i candidati ravennati alle elezioni europee di domenica. In provincia di Ravenna il più votato, per quanto riguarda le preferenze espresse sulla scheda elettorale delle Europee, è Matteo Salvini con 10.200 preferenze. Secondo, sempre per la Lega, è Gabriele Padovani con 3947 preferenze. Nel Pd invece sono state espresse 9441 preferenze per Carlo Calenda, 5977 per l’assessore regionale Elisabetta Gualmini, 5454 per Paolo De Castro e 1463 per Maria Cecilia Guerra. Si conferma la tradizione del M5S di assegnare pochi voti di preferenza: il più votato in provincia è Sabrina Pignedoli con 518 voti, segue Marco Zullo con 391.

Tra gli altri ravennati, oltre a Padovani, il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, candidato per Europa +, in provincia ottiene 823 voti; Gianfranco Stella, candidato per Fratelli d'Italia, ottiene 277 voti (dietro a Giorgia Meloni con 1510); Fatou Boro Lo, candidata per Europa Verde, ottiene 176 voti (dietro a Silvia Zamboni con 304); infine Mirko de Carli del Popolo della Famiglia è il primo della sua lista con 93 voti.

Per quanto riguarda la circoscrizione nord orientale, Salvini ottiene 536147 voti, Calenda 265621, Zulli 15468, Berlusconi 92449, Meloni 72505. Tra i ravennati, Padovani ottiene 7780 voti; De Carli secondo con 1946, davanti a Boro Lo con 1741, Stella con 1638 e Fusignani con 1386.