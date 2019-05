Elezioni europee a Ravenna: Lega grande vincitore, crollo dei 5 stelle

Nonostante la Provincia di Ravenna sia tra le poche in Italia in cui il Pd si è confermato prima forza a queste elezioni europee, si può dire che il grande vincitore sia la Lega, dal momento che in 9 Comuni su 18 è la prima forza - nonostante a livello provinciale si collochi al secondo posto, col 32,49% (63771 voti), dietro al Pd al 34,01% (66659 voti). Il Movimento 5 stelle, invece, è crollato drasticamente: in Provincia ottiene appena il 12,88% dei voti (25280). Risultato, quello del M5S, molto significativo a livello comunale per Ravenna, se si pensa che alle elezioni politiche del 2018 i pentastellati avevano compiuto un'impresa storica classificandosi come primo partito.

E i risultati delle elezioni europee 2019 risultano davvero impressionanti se paragonati a quelli delle europee 2014: cinque anni fa, infatti, la Lega ottenne appena il 4,1% delle preferenze. Il Pd primeggiava in tutti i 18 Comuni, a livello provinciale col 56,8%, mentre il M5S era secondo partito con il 17,8%, davanti a Forza Italia al 10,5%.