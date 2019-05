Elezioni europee, quando, dove e come si vota: tutte le informazioni

Domenica 26 maggio i cittadini italiani saranno chiamati al voto per eleggere i deputati rappresentanti l’Italia al Parlamento europeo. Gli elettori del Comune di Ravenna voteranno per le liste dei candidati della Circoscrizione nord- orientale.

Quando si vota

Gli elettori possono votare dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare. Al fine di evitare affollamenti nelle sezioni elettorali nell’imminenza dell’orario di chiusura, con gli intuibili disagi per gli elettori, è consigliabile recarsi a votare nelle prime ore della mattina o del primo pomeriggio della domenica.

Come si vota

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda di colore marrone (fac simile scheda allegato). Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. In caso di candidati omonimi si dovrà scrivere oltre al nome e cognome anche la data e luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Chi vota

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna che compiranno il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019. Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste si è iscritti. Per alcune categorie di elettori la legge prevede modalità di voto con procedura speciale: i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio; i componenti dei seggi sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio; i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni; i candidati della stessa circoscrizione elettorale; i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero; i detenuti ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione; i marittimi e gli aviatori impossibilitati a votare nel Comune di residenza possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Voto degli italiani residenti o temporaneamente all'estero

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo non è previsto il voto per corrispondenza. Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea possono votare per l’elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono oppure, in alternativa, per l'elezione dei rappresentanti italiani. In quest’ultimo caso votano presso una delle sezioni elettorali istituite presso le autorità consolari italiane. Gli elettori italiani che risiedono in uno stato che non è membro dell’Unione europea possono votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo facendo rientro in Italia per esprimere il voto nelle sezioni del proprio Comune di iscrizione alle liste elettorali.

Documenti per votare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera Elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità; un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione) che ne attesti l'identità. Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell'avvenuta votazione, la data della elezione ed il bollo della sezione. Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti i 18 spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Tessera elettorale: modalità di rilascio e aggiornamento

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori attraverso il sistema postale o tramite incaricati comunali. Per i cittadini trasferiti da altro comune, l’Amministrazione di Ravenna provvede alla consegna, tramite raccomandata postale, di una nuova tessera elettorale e al ritiro di quella vecchia. In caso di mancato recapito sarà possibile ritirare le tessere non consegnate direttamente presso l’Ufficio elettorale. Per il solo cambio di abitazione all’interno del territorio comunale, sarà cura dell’Ufficio elettorale inviare per posta un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati con l’indicazione della nuova sezione, che il titolare incollerà sulla tessera negli appositi spazi. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.

In caso di esaurimento sulla tessera elettorale dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione o in caso di deterioramento, smarrimento o furto della stessa, il cittadino deve richiedere il rilascio di un duplicato all’Ufficio elettorale o presso uno degli Uffici decentrati delle ex Circoscrizioni. Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente presso l’Ufficio Elettorale e, da quest'anno, anche presso tutti gli Uffici Decentrati delle ex Circoscrizioni. Documenti da esibire - Se allo sportello si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: documento di identità personale; tessera elettorale esaurita; Se allo sportello non si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: fotocopia di un documento di identità del diretto interessato; tessera elettorale esaurita; delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia presso i Carabinieri o la Polizia di Stato) disponibile presso gli uffici stessi o scaricabile dal sito tematico del Comune di Ravenna all'indirizzo: http://bit.ly/duplicato-tessera-el Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.

Orari apertura sportelli

Per tutto il periodo delle elezioni gli sportelli dell’Ufficio elettorale di viale Berlinguer 54 - secondo piano - saranno aperti al pubblico in via ordinaria con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.30 alle 17.30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’Ufficio elettorale osserverà l’orario continuato: venerdì 24 maggio dalle 8 alle 18; sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 18; domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni). Gli uffici decentrati del forese (ex Circoscrizioni di S.Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, S.P. In Vincoli, Castiglione e Del Mare) saranno aperti al pubblico nelle seguenti giornate: venerdì 24 maggio dalle 8 alle 14; sabato 25 maggio dalle 8 alle 14. Ed inoltre, ai soli fini del rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, da quest'anno i sette Uffici decentrati del forese saranno aperti anche nella giornata di: domenica 26 maggio dalle 8 alle 20 (orario continuato). Domenica 26 maggio dalle 7 alle 18.30 l’Amministrazione comunale garantirà un servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità cartacee presso lo Sportello polifunzionale (ex anagrafe) in viale Berlinguer 68.

Dove recarsi a votare

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove recarsi a votare (elenco sezioni allegato). Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, dovrà recarsi a votare all’indirizzo che risulta dal tagliando. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare telefonicamente l’Ufficio elettorale.

Voto degli elettori affetti da infermità fisica

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito. Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica. Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL. Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto: la categoria dei ciechi civili; gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Si rammenta che l’impedimento ad una autonoma e valida espressione del voto deve essere di natura fisica e tale da non consentire l’atto materiale di apposizione del voto sulla scheda elettorale.

Tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono accessibili da parte degli elettori non deambulanti. Comunque, gli elettori non deambulanti potranno votare in un’altra sezione del Comune situata in una sede esente da barriere architettoniche nell’eventualità che la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti sia momentaneamente inaccessibile mediante sedia a ruote. L’elettore dovrà esibire una attestazione medica rilasciata dall’Autorità Sanitaria Locale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente speciale di guida in modo che, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Per lo scopo, sono state individuate alcune sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote (elenco seggi facilitati allegato).

Servizi di trasporto pubblico per elettori con difficoltà di deambulazione

Sarà istituito un apposito servizio di trasporto pubblico per gli elettori con difficoltà di deambulazione. Il servizio sarà operativo con le seguenti modalità: domenica 26 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19. Per info e prenotazioni, telefonare direttamente all’Ufficio elettorale allo 0544482283. Trasporto in ambulanza Nei casi più gravi di impedimento fisico al voto, è possibile prenotare un trasporto gratuito in ambulanza curato dalla Pubblica Assistenza di Ravenna. Il servizio si svolge su richiesta nella giornata di domenica 26 maggio. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di mercoledì 22 maggio telefonando allo 0544505050. Seggi presidiati da volontari Al fine di agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori con difficoltà motorie, si comunica che presso l’Ufficio elettorale (0544482283) è disponibile una sedia a ruote che, su richiesta degli interessati, potrà essere recapitata presso qualsiasi sede del seggio. Nei seguenti seggi è comunque prevista dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 la presenza di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per prestare aiuto alle persone anziane e/o disabili e di una sedia a rotelle: scuola Montanari in via Aquileia n. 31 a Ravenna; scuola Randi in via Marzabotto n. 10 a Ravenna; scuola Garibaldi in via Rubicone 48 a Ravenna; suola Ricci in viale Cilla n. 8 a Ravenna. Negli stessi orari l'Associazione Auser Volontariato Ravenna sarà presente ai seggi presso: scuola Camerani in via Bargigia n.36 di Ravenna. L'Associazione Mistral sarà presente ai seggi dalle 8 alle 20 presso: scuola Don Minzoni in via Cicognani n.8 a Ravenna. Per quanto riguarda il trasporto degli elettori con difficoltà di deambulazione per la zona del mare è disponibile il trasporto a cura dei volontari Auser: per accordi rivolgersi all’Ufficio elettorale che curerà i contatti.

Certificazione medica per gli elettori non deambulanti o affetti da infermità fisica

Le certificazioni mediche per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto e per gli elettori non deambulanti saranno rilasciate dai medici dell’AUSL. Il rilascio delle certificazioni avverrà nelle sedi e con gli orari di seguito elencati: a Ravenna presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (sede CMP secondo piano), U.O. Profilassi e Medicina Legale - via Fiume Abbandonato n.134, tel. 0544286678: giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 maggio dalle ore 10 alle 12.00; domenica 26 maggio (presso la sede del 118 in viale Randi 11) dalle 10 alle ore 12. Dalle 12 alle 22 di domenica 26 maggio il personale medico sarà reperibile per i casi di urgenza attraverso il centralino dell’Ospedale di Ravenna: 0544-286125/26. Le visite saranno effettuate esclusivamente presso la sede del 118, viale Randi 11, ad eccezione dei pazienti ricoverati e dei comprovati casi di impossibilità, per motivi sanitari, a raggiungere la sede sopracitata. All’atto della visita l’elettore fisicamente impedito o non deambulante dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. Si rammenta che l’impedimento ad un’autonoma e valida espressione del voto deve essere di natura fisica e tale da non consentire l’atto materiale di apposizione del voto sulla scheda elettorale. Il rilascio delle certificazioni sarà effettuato anche nelle sedi decentrate delle ex Circoscrizioni del Comune di Ravenna nella giornata di sabato 25 maggio con i seguenti orari: Marina di Ravenna dalle 10.45 alle 11.45; San Pietro in Vincoli dalle 9 alle 10; Castiglione di Ravenna dalle 9 alle 10; Mezzano dalle 10.30 alle 11.30; Piangipane dalle 10.30 alle 11.30; Sant’Alberto dalle 9 alle 10; Roncalceci dalle 10.30 alle 11.30.

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio elettorale in viale Berlinguer 54, tel. 0544482283, fax 0544482543, e-mail elettorale@comune.ra.it , posta elettronica certificata elettorale.comune.ravenna@legalmail.it.

Europee2019_Fac-simile_scheda_II_CIRC-2

Manifesto_Liste candidati Europee_2019_Circoscrizione NordOrientale-2