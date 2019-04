Elezioni europee, a Cervia un incontro con Carlo Calenda

In vista delle prossime elezione europee, domenica 5 maggio alle 9,00 presso le Officine del Sale di Cervia si terrà un incontro con Carlo Calenda, capolista della lista unitaria “Partito Democratico – Siamo Europei” nella Circoscrizione Nordest. "Siamo onorati di ospitare Carlo Calenda nella nostra città - spiegano dal Pd di Cervia - Anche nel programma di mandato del nostro candidato sindaco Massimo Medri abbiamo espresso la volontà di riavvicinare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, all’idea di Europa, un simbolo di pace e democrazia, passando anche attraverso progetti conoscitivi della comunità europea, dei suoi valori, delle sue istituzioni e dei suoi meccanismi. Occasioni come questa sono estremamente preziose nell'approssimarsi delle elezioni europee del 26 maggio, per sostenere con forza che è doveroso resistere alle spinte antieuropeiste e per difendere il ruolo dell’Italia e la sua permanenza nell’Unione Europea".