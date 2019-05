Elezioni europee, a Faenza 45mila chiamati al voto: la più anziana ha 108 anni

Saranno quasi 45mila gli elettori faentini che domenica 26 maggio si recheranno alle urne per rinnovare il Parlamento europeo. Per la precisione, in base ai dati forniti dal servizio Elettorale del Comune di Faenza, sono 44.932 gli aventi diritto al voto, di cui 23.286 sono donne e 21.646 gli elettori maschi. I cittadini comunitari che hanno fatto domanda di votare nel Comune di Faenza sono in totale 61 (15 uomini e 46 donne).

Fra le curiosità, sono 19 gli elettori ultracentenari: 13 donne e 6 uomini. L’elettore più anziano, anzi l’elettrice, ha 108 anni, essendo nata il 13 ottobre del 1910. 630 sono, invece, i giovani che votano per la prima volta, di cui 310 maschi e 320 femmine. Due di questi giovani, un ragazzo e una ragazza, compiono diciotto anni proprio il giorno del voto, domenica prossima.

Per esercitare il diritto di voto gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale. I seggi resteranno aperti nella giornata di domenica 26 maggio, dalle ore 7.00 alle 23.00. Il voto si esprime tracciando un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L’elettore può inoltre esprimere fino a un massimo di tre preferenze per i candidati della stessa lista votata. Qualora l’elettore esprima tre preferenze queste devono essere attribuite a candidati di sesso diverso. In caso contrario – assegnazione di tre preferenze a candidati dello stesso sesso – la seconda e la terza preferenza saranno annullate in sede di scrutinio. Se l’elettore esprime due sole preferenze anche in questo caso devono essere a favore di candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda sarà annullata.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza sserverà nei prossimi giorni un’apertura straordinaria per tutti gli adempimenti relativi alle tessere elettorali, con questi orari: venerdì 24 e sabato 25 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, domenica 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00. Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune di Faenza.