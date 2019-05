Elezioni europee, Alfredo Posteraro (Forza Italia) a San Pietro in Vincoli

Il candidato nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni europee, Alfredo Posteraro, sarà presente mercoledì 22 maggio alle 21 al Circolino di San Pietro in Vincoli per incontrare gli elettori. Particolarmente esperto di agricoltura, si intratterrà con gli imprenditori della zona nei locali del sodalizio delle ville unite, in piazza delle Erbe. Al fianco di Posteraro saranno inoltre presenti Alberto Ancarani, vicecommissario regionale e Bruno Fantinelli, coordinatore provinciale.