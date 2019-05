Elezioni europee, De Carli (Popolo della Famiglia): "Ridiamo un cuore all'Europa"

Per le elezioni europee del 26 maggio, il candidato del Popolo della famiglia Mirko de Carli parte dallo slogan "#ridiamouncuorealleuropa" per portare avanti le proprie istanze per una nuova Unione Europea, "un’Unione che prenda atto delle proprie radici cristiane e basi su queste la sua necessaria rifondazione".

Quattro i punti dell’azione: "Battere la peste bianca della denatalità, con un impegno a portare in Europa il reddito di maternità, unica via per la crescita economica e la salvezza demografica ritornare all’idea dei padri fondatori, un’Europa dei Popoli, realmente democratica, a contatto con la realtà e non isolata nella stanze del potere, vicina ai cittadini e ai loro bisogni; presidiare vita, ambiente, famiglia e lavoro per riportare la difesa della vita al centro dell’agenda europea e sconfiggere le spinte mortifere di aborto ed eutanasia sempre più dilaganti; guerra a tutte le dipendenze, droghe, alcool, prostituzione, psicofarmaci, gioco d’azzardo, pornografia per stimolare una politica europea a difesa del futuro dei nostri figli contro tutte queste colonie del male. Per tutto questo il Popolo della Famiglia è in campo, per conquistare uno a uno i voti dei cittadini e per portare a Bruxelles i proprio rappresentanti dentro la grande famiglia del Partito Popolare Europeo dove portare all’ordine del giorno i temi del proprio programma e finalmente ridare un cuore nuovo a queste vecchie e stanche istituzioni europee".