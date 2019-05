Elezioni europee, De Monte: "Emilia Romagna al top per l'utilizzo dei fondi europei"

L’Emilia-Romagna è al top in Europa per l’utilizzo di fondi europei e fa scuola in questo settore. Il sito Bandi e Finanziamenti rappresenta un aiuto in più: è uno strumento concreto al servizio dell’innovazione e dello sviluppo". Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd componente della commissione Trasporti e turismo e candidata alle Europee nel Nordest.

De Monte ha trascorso una tre giorni in regione dedicata alle imprese e ai fondi europei, occasione che ha colto per presentare al Parlamento europeo Bandi e Finanziamenti, una ‘bussola’ per orientare enti pubblici, imprese, categorie, professionisti nella conoscenza e nell’utilizzo dei fondi. Accedendo al sito con una password, messa a disposizione da De Monte per le pubbliche amministrazioni e le categorie, gli associati possono individuare i bandi aperti usando semplici parole chiave. Il portale raccoglie tutte le opportunità di finanziamento disponibili settore per settore, territorio per territorio.

De Monte ne ha parlato durante la visita alla Curti di Castel Bolognese, azienda della meccanica che da sessant’anni produce macchine automatiche per diverse applicazioni industriali e che da tempo lavora nel campo dell’areospace con progetti innovativi quali l’elicottero Zhaphir, sviluppato anche grazie ai fondi europei del programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020. La tre giorni di De Monte si è conclusa con una visita, assieme al senatore Stefano Collina, al Consorzio attivo nel mondo del trasporto passeggeri Coerbus a Lugo e un incontro pubblico sul tema dell’Europa a Bagnacavallo, sempre assieme a Collina.