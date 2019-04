Elezioni europee, Fratelli d'Italia schiera lo storico Gianfranco Stella tra i candidati

Mercoledì sono state depositate le liste dei candidati di Fratelli d’Italia per i collegi relativi alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Tra i candidati spunta anche il nome di Gianfranco Stella, storico e scrittore ravennate noto a Ravenna e in Romagna ma anche a livello nazionale per le ricerche che ha svolto nel corso di decenni di studi.

"La sua candidatura non vuole in alcun modo rinfocolare nessuna di quelle divisioni nella società che tanto danno hanno provocato all’Italia - spiega Alberto Ferrero di Fratelli d’Italia - Tuttavia vuole porre l’accento su chi ha avuto, fra i primi, il coraggio di rompere quel velo di omertà e aver fatto luce su avvenimenti relativi al nostro recente passato che per troppo tempo sono stati negati e mistificati, avvenuti, spesso a conflitto ormai terminato, in gran parte del nord Italia, ma soprattutto in Romagna e nella provincia di Ravenna. Purtroppo per convenienze politiche e logiche di parte non si è mai voluto andare oltre all’apparenza nello studio dei fatti relativi a quel periodo in cui, volendo sostituire a una ideologia ormai sconfitta dalla storia un totalitarismo criminale e sanguinario, si sono compiuti crimini inenarrabili. Stella ha avuto, in questo, il merito di riportare la verità e di ridare dignità a molte vittime altrimenti dimenticate. Fratelli d’Italia, candidandolo, ha voluto dare riconoscimento a un uomo che, con coraggio, ha voluto ripristinare la verità storica relativa a un periodo tanto tragico per il nostro popolo".