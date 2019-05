Elezioni europee, i cinque candidati ravennati a confronto con Assoraro

Assoraro (Associazione di idee per Ravenna e la Romagna) ha organizzato una tavola rotonda con i cinque candidati ravennat alle elezioni europee del 26 maggio prossimo - Eugenio Fusignani (Più Europa), Fatou Lo Boro (Europa Verde), Gabriele Padovani (Lega), Gianfranco Stella (Fratelli d'Italia) e Mirko de Carli (Popolo della famiglia).

L’appuntamento si terrà lunedì 20 maggio alle 20.30 alla Sala Buzzi di Via Berlinguer 11 a Ravenna e vuole sottolineare come, alla stregua dell’interesse che può creare una elezione amministrativa locale per l’elezione del sindaco, anche lo scenario europeo deve essere, oggi più che mai, di grande interesse e attenzione. Nell'incontro verranno poste tre domande sui temi europei a coloro che potrebbero rappresentare il nostro territorio in Europa.