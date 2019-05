Elezioni europee, i cinque candidati ravennati a confronto

Per approfondire temi di cultura, attualità e politica, Assoraro propone un appuntamento in vista delle imminenti elezioni europee. Il 20 maggio alle 20:30 presso la Sala Buzzi di via Berlinguer 11, a Ravenna, si terrà una tavola rotonda aperta al pubblico con i cinque candidati all’Europarlamento ed espressione del nostro territorio, in rappresentanza di cinque diversi movimenti politici: Mirko De Carli (Popolo della Famiglia), Eugenio Fusignani (Più Europa), Fatou Lo Boro (Europa Verde), Gabriele Padovani (Lega) e Gianfranco Stella (Fratelli d'Italia)

Verranno poste tre domande a ciascuno dei candidati con tempi di risposta di cinque minuti al massimo. Verrà concessa la possibilità di un appello finale al voto. "L’incontro non vuole essere l’ennesima bagarre politica alla quale i mezzi televisivi ci espongono ormai quotidianamente - spiegano da Assoraro - ma un incontro aperto ai cittadini, nel quale poter conoscere meglio i cinque esponenti politici del nostro territorio che potrebbero comporre il parlamento europeo". La serata sarà introdotta dal Presidente di Assoraro Paolo Guerra e le domande saranno poste da Alessandro Laghi del Consiglio Direttivo. Per informazioni Rita Guerrini, Segretaria Organizzativa dell’Associazione, info@assoraro.it. La cittadinanza è invitata.