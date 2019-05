Elezioni europee, incontro a Castel Bolognese con i candidati del M5S

Mercoledì, alle 20.30, nel Teatrino del Vecchio Mercato, in via Rondanini, 19 a Castel Bolognese, è in programma l'incontro "Dall'Europa della Finanza all'Europa della Persona", organizzato dal MoVimento 5 Stelle di Castel Bolognese, durante il quale interverranno due candidati della Circoscrizione Nord-Est al Parlamento Europeo: la capolista Sabrina Pignedoli e l'avvocato Salvatore Lantino. Alla serata parteciperà anche il candidato sindaco locale Loretta Frassineti.



Pignedoli è una giornalista e negli ultimi anni si è occupata molto di’Ndrangheta; grazie alle sue inchieste ha fatto luce sulle infiltrazioni malavitose al Nord. Ha scritto il libro "Operazione Aemilia" attraverso il quale ha cercato di accrescere la consapevolezza dei cittadini per porre un argine alle dinamiche che minano e corrompono il tessuto economico. Lantino è avvocato specialista di diritto tributario e di diritto dell’economia e della finanza. È stato socio di alcuni dei più grandi studi tributari e legali italiani e internazionali. Per il suo lavoro ha vissuto stabilmente tra Milano, New York e Bologna. È autore di numerosi articoli, pubblicazioni e testi in materia fiscale, tra cui, nel 1986, il primo libro sulla prima tassa italiana sui servizi comunali (la “Tasco”) e, con tre edizioni a partire dal 2002, il libro probabilmente più venduto in Italia sugli aspetti legali e tributari delle acquisizioni di aziende e società. Nel 1999 il più importante settimanale economico italiano lo ha messo in cima alla classifica degli avvocati d’affari italiani. Ha contribuito alla stesura di leggi e provvedimenti in materia tributaria, tra cui alcuni sulle fusioni societarie, altri sul federalismo fiscale ed altri ancora.