Elezioni europee, la capolista Sabrina Pignedoli (M5S) incontra i cittadini a Ravenna

Continuano gli appuntamenti della campagna elettorale per il Parlamento Europeo del Movimento 5 Stelle a Ravenna. Dopo Matias Diaz con il “Biodiversità sotto assedio Tour” del 26 aprile che ha toccato il luoghi naturali più manomessi, inquinati e degradati del nostro territorio, e l’affollatissimo banchetto con Marco Zullo di mercoledì, in cui cittadini sono stati informati dell’intenso lavoro da lui svolto a Bruxelles sui più svariati argomenti - dalla difesa dell’agricoltura, al no Ogm, ai fondi per le Pmi, alla tutela del Made in Italy e molto altro - si prosegue con la capolista della Circoscrizione Nord Est Sabrina Pignedoli.

Redattrice e giornalista, è attualmente consulente per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Tra le inchieste più importanti da lei documentate, l’operazione Aemilia, che ha consentito di accertare la presenza della ’ndrangheta in Emilia Romagna. Pignedoli aspetta tutti i cittadini che desidereranno conoscerla e porle domande sul suo lavoro e sul programma elettorale del Movimento 5 Stelle per il Parlamento Europeo a partire dalle ore 17.30 fino alle 19.00 circa al Caffè Il Nazionale di Piazza del Popolo 28, nel cuore della città di Ravenna.