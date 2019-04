Elezioni europee, la Lega candida i romagnoli Wally Cipriani e Gabriele Padovani

“Un grande in bocca al lupo ai candidati romagnoli della Lega - Salvini Premier alle elezioni europee Wally Cipriani e Gabriele Padovani". A commentare la candidatura dei due alle elezioni europee 2019 è il segretario Jacopo Morrone: "I due prescelti facevano parte della rosa di candidati compresi nella lista da me indicata, che contemplava nomi di altissimo livello, a cui va il sentito ringraziamento del Movimento e mio personale per la disponibilità data. Siamo tutti certi che Cipriani e Padovani, a cui va il nostro totale sostegno, sapranno farsi onore e portare alta la bandiera della Lega in Romagna”.