Elezioni europee, la Lega punta su Padovani: "E' l'uomo giusto per portare la Romagna in Europa"

Il segretario della sezione di Faenza della Lega, Andrea Liverani, e i consiglieri comunali faentini del Carroccio Stefano Fantinelli, Franco Tavazzani e Alvise Albonetti non hanno dubbi: "L'uomo giusto per portare la Romagna in Europa è Gabriele Padovani". Padovani, 40 anni, imprenditore agricolo è, infatti, il candidato leghista al Parlamento europeo alle elezioni di domenica 26 maggio.

“Non solo la comunità faentina, ma tutta la comunità romagnola ha bisogno di uno scatto in avanti dopo gli interminabili anni di governo Pd che hanno atrofizzato il paese, sempre più desolato e che oggi seriamente rischia di rimanere senza alcuna prospettiva futura - spiegano dalla Lega - Uno scatto in avanti per il quale è opportuno affidarsi a una persona che rappresenti una netta discontinuità rispetto alle vecchie logiche di potere. Crediamo dunque che Gabriele Padovani, riconosciuto come personalità forte, sarà sicuramente capace non solo di unire, ma di attrarre su di sé consenso personale. Se tutti insieme ragioniamo per il bene della nostra Romagna e con l’obiettivo che le istanze dei nostri territori vengano portate all'attenzione degli organismi decisionali dell'Unione europea, non possiamo di certo prescindere da un candidato giovane, che rappresenti la discontinuità, che abbia visibilità, sia moderno e al passo con i tempi quale è Gabriele".

Padovani giovedì 23 maggio alle 19 sarà in piazza Don Milani a Reda, dove è nato e cresciuto, per la festa "Piadina e porchetta" in chiusura della sua campagna elettorale.