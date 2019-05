Elezioni europee, Lantino (M5S) a Russi per parlare di industrie saccarifere

Sabato pomeriggio Salvatore Lantino, candidato per il Movimento 5 stelle alle elezioni europee del 26 maggio, è stato protagonista di un incontro a Russi, a Palazzo San Giacomo. "Lantino ha mostrato un grandissimo interesse per la vicenda degli incentivi indebitamente percepiti dalle industrie saccarifere - spiegano dal meetup 'Russi 5 stelle' - Con decisione del gennaio 2015, l'Unione europea ha richiesto indietro la bellezza di 90,5 milioni di euro all’Italia, indebitamente percepiti per lo smantellamento degli impianti saccariferi, perché in alcuni casi, come a Russi, parte dei grandi silos di deposito dello zucchero non sono stati abbattuti come invece era richiesto dall’Europa per godere del contributo totale di fatto intascato. A seguito di lunghe vicende, la comunità europea ha richiesto al nostro Paese la restituzione di questi 90,5 milioni di euro, contributi che l’allora Ministro Pd all’Agricoltura Maurizio Martina ha restituito con denaro pubblico e, per quanto ci è dato sapere, nonostante il quesito posto più volte direttamente all’ex Ministro da lui non sono stati richiesti a restituzione agli industriali dello zucchero. A seguito di una interrogazione alla Commissione Europea da noi sollecitata, la risposta è stata che in tale vicenda potrebbe configurarsi l’aiuto di Stato illegale. Lantino, profondo conoscitore di tematiche economiche, ha dimostrato grande interesse e ha preso l’impegno che qualora venisse eletto al Parlamento Europeo sarà sua cura affrontare e approfondire gli aspetti “grigi” di questa vicenda, non tralasciando le ricadute ambientali e il monitoraggio degli inquinanti emessi dall’inceneritore di biomasse".