Elezioni europee, Maria Cecilia Guerra (Articolo 1) incontra i ravennati

Maria Cecilia Guerra, candidata di Articolo Uno nelle liste del Partito Democratico-Pse, sarà a Ravenna lunedì 6 maggio per una serie di eventi. "L’Italia è agli ultimi posti in Europa quanto a occupazione femminile e ai primi posti per disoccupazione giovanile e continuano ad aumentare gli infortuni sul lavoro - spiega Guerra - L’impegno che voglio portare in queste elezioni Europee è in linea con la voglia di battermi perché al lavoro, a ogni tipo di lavoro, siano garantite le stesse tutele. Un impegno per un salario minimo europeo con cui contrastare la concorrenza al ribasso su salari e diritti. Un impegno perché l’Europa sia in grado di creare per le nuove generazioni lavori qualificati e crescita personale. Un impegno perché lavoro e salute non siamo mai messi in contrapposizione. Un impegno perché a pari lavoro corrisponda pari compenso, senza discriminazioni di genere".

Guerra sarà dalle 12 presso la mensa della Camst delle Bassette per incontrare i lavoratori, dalle 13, in un pranzo presso 'La Macina' e concluderà la sua giornata al mercato contadino di piazza della Resistenza dalle 15 per confrontarsi con i cittadini sulle proposte per le prossime elezioni europee.