Dal Papeete al Parlamento Europeo: "Salvini è un fuoriclasse, il Sud può rinascere grazie al turismo"

Sta facendo molto discutere la candidatura, avvenuta nei giorni scorsi, alle elezioni europee di Massimo Casanova, patron del Papeete Beach di Milano Marittima, che ha deciso di scendere in campo con la Lega dell'amico Matteo Salvini, da sempre ogni estate ospite del locale della riviera romagnola (nel 2018 presentò proprio al Papeete la Festa della Lega Romagna di Cervia).

Il 48enne, romagnolo ma ormai di casa a Lesina in Puglia, è pronto a scendere nell’agone elettorale sostenuto dal Capitano per giocarsi la partita nella più ampia circoscrizione Sud. "In realtà l'idea di candidarmi non è partita da me - spiega Casanova - e nemmeno da Matteo, ma dai tanti amici pugliesi della Lega che cercavano qualcuno che potesse rappresentare le necessità del loro territorio. Così mi hanno chiesto di scendere in campo: all'inizio ero perplesso, poi ne ho parlato con Matteo e lui mi ha dato l'ok. Spero di non delulerli, so che la mia vita sicuramente peggiorerà a livello qualitativo, ma il Sud è una terra che amo. Da ormai 40 anni ogni anno passo diversi mesi in Puglia, conosco bene i grandi problemi che la affliggono ma anche la grande potenzialità che può avere. Il Sud non è stato sfruttato benissimo fino a oggi: si potrebbe fare molto di più soprattutto grazie al turismo, una delle grandi risorse di questo territorio".

Quello tra il patron del Papeete e Salvini è un rapporto che dura da tanti anni: "Ci lega una grande amicizia e in lui ripongo molta fiducia, per questo sono onorato di potermi mettere a suo servizio - continua l'imprenditore - Devo dire che io voto Lega fin da quando avevo 18 anni, però non sono mai stato un attivista. E' stato Matteo a darmi la carica per scendere in campo: ho la fortuna di conoscerlo molto bene e so che quello che dice lo pensa davvero, non è il solito politico che dice quello che gli altri vorrebbero sentirsi dire. Poi personalmente condivido tutto della sua politica e di ciò che dice, credo sia una persona straordinaria, seria e molto intelligente".

Sull'alleanza di Governo giallo-verde, invece, Casanova preferisce non esprimersi troppo: "Fai fatica a suggerire qualcosa a un fuoriclasse come Salvini, per cui non mi permetto di suggerirgli nulla. Al momento stiamo facendo tante cose insieme al Movimento 5 stelle e stiamo lavorando bene, per cui andiamo avanti, in futuro si vedrà". Tra gli argomenti che l'imprenditore romagnolo porterebbe al Parlamento Europeo in caso di elezione, naturalmente, trova grande spazio il turismo: "In questi giorni sto girando molto tutto il territorio, perchè ogni Regione ha le sue problematiche. Nelle mie competenze ho sicuramente il turismo e penso di poter dare un contributo su questo tema, ma per poterlo rilanciare dobbiamo prima risolvere tanti problemi. Senza dimenticare, naturalmente, il grande tema della sicurezza". Per quanto riguarda il locale di Milano Marittima, infine, Casanova non ha dubbi: "Se venissi eletto continuerebbero a gestirlo mia sorella e i miei nipoti, che lo stanno già facendo molto bene".