Elezioni europee, Mirko De Carli candidato con il Popolo della Famiglia

La lista del Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare per la circoscrizione Italia Nord Orientale è stata presentata nei giorni scorsi alla Corte d’Appello di Venezia ed è stata ufficialmente ammessa alla competizione elettorale dove correrà per le elezioni europee.

"La formazione che metteremo in campo è composta da uomini e donne che si mettono a disposizione per puro spirito di servizio, perché credono che la rinascita sociale ed anche economica dell’Europa possa avvenire unicamente mettendo la famiglia al centro delle azioni politiche europee - spiega il coordinatore Alta Italia e capolista per la circoscrizione Italia Nord Orientale Mirko De Carli - La nostra lista è una proposta politica di tipo popolare e alternativa alla vecchia politica. La famiglia non è un’ideologia, ma un concreto modo di andare incontro ai bisogni delle persone. Per questo ci presentiamo, per costruire sulle fondamenta delle radici cristiane la casa della nuova Europa".

I candidati della lista per la circoscrizione nord orientale sono Mirko De Carli, Clara Gallosi, Vladimiro Campello, Laura Neri, Roberto Azzalin, Carla Condurso, Roberto Gualandi, Emanuela Biagi e Paola Ganz. "La nostra presenza e il nostro impegno in Italia e in Europa si collocano all’interno del popolarismo sturziano e sono tesi alla riaffermazione delle radici cristiane dell'Europa e alla difesa dei principi non negoziabili - conclude De Carli - In questi mesi ci avete trovato nelle piazze delle città con i gazebo e i banchetti per la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione del reddito di maternità, che porteremo all'attenzione del Parlamento nei prossimi giorni".