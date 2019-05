Elezioni europee, un'escursione sul Candiano con i candidati del Movimento 5 stelle

Un nuovo appuntamento con il Movimento 5 Stelle e i candidati al Parlamento Europeo – Circoscrizione Nord Est – Carla Franchini, Alessandra Guatteri e Claudio Fochi. Martedì 21 maggio ritrovo alle 19.00 presso la testata del canale Candiano nelle vicinanze della sede della Polizia Municipale in via D’Alaggio 3 a Ravenna, nella Darsena di città. Alle 19.20 partenza per un’escursione lungo il Candiano a bordo della motonave Stella Polare.

"Sarà l’occasione per scoprire il nostro porto industriale, con i suoi pregi e le sue contraddizioni, da una prospettiva insolita e molto suggestiva - spiegano - Potremo vedere i principali stabilimenti industriali, le “archeologie industriali” della Darsena di città, la Fabbrica Vecchia – bellissimo edificio settecentesco lasciato andare in rovina – e l’ormai tristemente celebre “cimitero delle navi” nella Pialassa dei Piomboni, con il relitto semiaffondato della Berkan B. Situazioni, queste ultime, che appaiono incompatibili con la tutela del nostro patrimonio, la salubrità delle acque, le normative europee di riciclaggio delle navi e il rispetto delle Direttive europee relative agli habitat e alla fauna protetta del Parco del Delta del Po di cui la Pialassa è parte. Durante l’escursione i candidati Franchini, Guatteri e Fochi presenteranno il programma elettorale ed i progetti del Movimento 5 Stelle per l’Europa, e saranno a disposizione dei cittadini. Aperitivo a bordo e rientro in Darsena alle 21.00 circa. Dalle 21 alle 21.45 circa, i candidati saranno ancora a disposizione dei cittadini sulla motonave ormeggiata presso la testata del Candiano".