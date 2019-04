Elezioni europee, voto a domicilio per chi è affetto da gravi infermità

In occasione delle elezioni europee del 26 maggio, a Faenza i cittadini affetti da gravi infermità potranno votare da casa senza doversi recare al seggio. La legge n. 46 del 7 maggio 2009 stabilisce, infatti, che gli elettori colpiti da gravi infermità e impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.

Per usufruire di questo diritto gli elettori faentini interessati devono presentare apposita dichiarazione al Sindaco - entro lunedì 6 maggio 2019 - attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti: copia fotostatica della tessera elettorale; certificato medico rilasciato dal servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl (in data non anteriore all’11 aprile 2019) attestante l’infermità fisica dell’elettore; copia fotostatica di un documento di riconoscimento. Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio elettorale del Comune di Faenza (piazza Rampi 2 - tel. 0546691610).