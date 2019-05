Elezioni, festa di fine campagna elettorale per 'Cambia Ross'

Venerdì 24 maggio dalle ore 18:30, presso i Giardini della Rocca T. Melandri di Russi, si svolgerà la festa finale della lista 'Cambia Ross'. Si alterneranno sul palco Pigro (tributo a Ivan Graziani con il figlio Tommy), Daniele "Gil" Ferretti -Balbi e Gianfi. Sarà un momento di festa, ma anche un'occasione per parlare con il candidato sindaco Gianluca Zannoni e con i candidati in consiglio comunale e per ascoltare le proposte della lista. Sarà presente un piccolo stand gastronomico dove poter mangiare e bere.