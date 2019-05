Elezioni, Fusignani (Pri): "Ottimi risultati per le liste repubblicane"

Il giorno dopo le elezioni, il candidato alle elezioni europee nella lista '+Europa' Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e segretario provinciale del Partito repubblicano italiano, commenta i risultati delle schede. "L’Edera ad Alfonsine supera il 21 %, così come a Cervia col 7,98% la lista Con l’Edera diviene il secondo partito della coalizione di centro sinistra che ha vinto al primo turno ed elegge consiglieri. Importante il risultato ottenuto a Lugo, dove la presenza dell’Edera che mancava da 10 anni, con l’1,14%, diventa determinante per l’elezione del sindaco del centrosinistra che vince al primo turno con il 51,05%. Importante risultato anche a Bagnacavallo dove la lista popolari repubblicani riformisti segna un 2,81%. Eccellenti anche i risultati a Russi - dove i repubblicani eleggono due consiglieri comunali nella lista a sostegno del candidato sindaco del centro sinistra – e a Fusignano - dove il Pri elegge il consigliere comunale. Questo trend di risultati deve far riflette il Pd sul risultato di Brisighella. Infatti nel comune collinare dove non si sono volute trovare le opportune convergenze politiche per costruire l’alleanza, il centrosinistra perde il comune per soli 170 voti che fanno capire come il Pri sarebbe stato determinate anche in quella realtà. Infine molto positivo anche il risultato europeo dove a Ravenna i repubblicani hanno consentito alla lista di +Europa di superare il 4% grazie agli oltre 1400 consensi che sono stati espressi nei miei confronti. Questo fa si che si debba proseguire il progetto liberal democratico, laico e riformatore anche per i prossimi appuntamenti regionali e nazionali, preparando un terreno di agibilità politica che rilanci idee e valori repubblicani, utili a costituire un’alde italiana della quale la cultura repubblicana e mazziniana sia uno degli assi portanti".