Elezioni, Gardin (Lega) sul tema dell'ambiente: "194 siti inquinati e nessun piano di bonifica regionale"

"Ogni giorno, secondo l'agenzia europea per l'ambiente, 208 persone muoiono in Italia a causa dello smog, una drammatica emergenza sanitaria nel nostro paese. Ebbene, sul fronte ambientale Ravenna non è messa bene, anzi: su 847 siti inquinati in tutta l’Emilia Romagna, 194 sono nella nostra provincia". Così la candidata della Lega alle prossime elezioni Regionali, Samantha Gardin.

"Eppure la Regione non ha adottato alcun piano di bonifica, per quanto sia necessario e urgente nell'ottica di migliorare l’ambiente, tutelare il territorio e creare lavoro - attacca -. È incredibile la disattenzione del Pd su un tema così delicato e fondamentale. Ne va anche della salute dei cittadini di Ravenna e dell’Emilia Romagna. Del resto, come già successo per la manovra tasse e manette, il Pd danneggia gli emiliano romagnoli per salvare le poltrone romane".