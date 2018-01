Elezioni, i giochi sono (quasi) fatti: ecco tutti i candidati del ravennate

I giochi sono - quasi - fatti. Partiti, movimenti e gruppi politici hanno tempo fino alle 20 di lunedì 29 gennaio per presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali presso i competenti Uffici delle Corti d’appello per la Camera, per il Senato e per la circoscrizione Estero. Il consiglio dei ministri ha deliberato il 4 marzo come data in cui gli italiani potranno tornare alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano e, come stabilito il 28 dicembre 2017 dal decreto firmato dal Capo dello Stato, la prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo.

I candidati nel ravennate di ogni partito

Partito democratico - Per la Romagna il quadro è definito: per i collegi uninominali sono stati scelti tutti candidati del territorio per i sei collegi. Per il collegio di Forlì-Faenza alla Camera era autorevole e priva di concorrenza la candidatura di Marco Di Maio. A Ravenna il collegio uninominale della Camera è appannaggio dell’uscente Alberto Pagani, con alle spalle una legislatura. Per il Senato, invece, il collegio uninominale di Ravenna-Forlì è di Stefano Collina, renziano con una legislatura senatoriale alle spalle, di Faenza. Per i collegi plurinominali, che funzionano sulla base di un riparto proporzionale dei seggi e che assegnano i posti in ordine di lista (e quindi coi capilista come posizioni più sicure di elezione) spuntano i nomi dei big: Dario Franceschini, ferrarese e ministro dei Beni culturali, è capolista nel collegio plurinominale “Romagna” per la Camera (che mette assieme le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Gli altri candidati sono Giuditta Pini, Sandro Gozi e Lia Quartapelle. Per il collegio plurinominale del Senato (tutta la Romagna, assieme a Bologna e Ferrara) il capolista è l’imolese Daniele Manca, seguito da Teresa Bellanova, Ernesto Carbone e Francesca Puglisi.

Centro destra e Lega Nord - Tra i candidati nei collegi uninominali alla Camera per la Romagna è confermata Samantha Gardin, capogruppo Lega Nord in consiglio comunale, mentre per il Senato correrà Massimo Alberghini, capogruppo della lista omonima in consiglio comunale. Andrea Cintorino è invece candidata nel collegio uninominale per la Camera di Faenza e Forlì. Jacopo Morrone è capolista nel collegio plurinominale alla Camera, mentre seconda in lista di nuovo la Gardin; Maria Marabini, di Russi, correrà infine terza in lista per il Senato. Il "grande escluso" dai giochi è Gianluca Pini.

Movimento 5 stelle - Assenza totale di ravennati tra i candidati agli uninominali. Per la Camera, infatti, nel collegio uninominale di Ravenna è stato scelto David Zanforlini, avvocato del foro di Ferrara, relatore del rapporto Ecomafia 2017 e presidente nazionale dei centri di azione giuridica di Legambiente. Per il Senato, invece, nel collegio Forlì-Cesena-Ravenna è stato scelto il funzionario del Comune di Forlì Alessandro Ruffilli, colui che aveva denunciato il caso dell’ex hotel Principe. La faentina Francesca Savelli è nella lista proporzionale per la Camera nel collegio di Faenza-Forlì.

Liberi e Uguali - Anche il neonato partito del presidente del Senato Pietro Grasso ha già definito il quadro: Vasco Errani è candidato al collegio plurinominale del Senato di Bologna e Romagna, mentre il parlamentare Giovanni Paglia è candidato alla Camera. Andrea Maestri sarà capolista al listino proporzionale del Senato in Umbria.

Partito Repubblicano italiano - Tra i repubblicani regna ancora il caos, dopo la decisione della maggioranza di non presentare candidati per via dell'alleanza poco gradita con l'Ala di Verdini - per la quale la minoranza dell'Edera ha anche presentato una mozione, subito bocciata. E proprio dalla minoranza emergono i nomi di due possibili candidati: Paolo Gambi e Luisa Babini.

Insieme - Nella lista di Romano Prodi spicca il nome del consigliere di Ama Ravenna Daniele Perini, candidato come capolista nel plurinominale per la Camera nel collegio che comprende tutta la Romagna.

Popolo della Famiglia - Mirko de Carli è capolista al collegio plurinominale della Camera, candidato insieme a Carla Camerani, mentre il faentino Jorick Bernardi correrà per il Senato. Nel collegio uninominale, Stefano Gardini è candidato alla Camera e Gian Paolo Babini al Senato.