Elezioni, il M5S si prepara al finale di campagna elettorale: si presentano tutti i candidati

Si terrà giovedì alle 18 al "Grand'Italia lounge bar" di Piazza del Popolo la kermesse conclusiva della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Ravenna. Saranno presenti tutti i candidati alla Camera ed al Senato, che avranno l’opportunità di presentarsi uno ad uno e di conoscere cittadini ed elettori ravennati. Nella circostanza sarà illustrato il programma di governo del Movimento 5 Stelle, con approfondimenti specifici dei candidati sulla base delle loro dirette competenze. Saranno presenti Michela Montevecchi, capolista al Senato per il plurinominale, il riminese Marco Croatti, Davide Brunelli, Alessandro Ruffilli, candidato per l’uninominale al Senato (cche presenterà il suo libro “Ordinaria corruzzione", e gli altri candidati alla Camera per il plurinominale: Francesca Savelli, Cristian Casadei e Ugo De Girolamo. Ci saranno all'appuntamento anche i consiglieri regionali Raffaella Sensoli ed Andrea Bertani, portavoce in Regione.