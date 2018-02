Elezioni, il "valore dell'istruzione" al centro di un incontro di Liberi e Uguali

Sabato, alle 21 al Dock 61 in via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna, si terrà un'importante iniziativa "per l'istruzione pubblica dall'infanzia all'università", che vedrà protagonisti il professor Adriano Prosperi, lGiovanni Paglia, candidato per Liberi e Uguali, e il docente precario Giorgio Stamboulis. Spiegano gli organizzatori: "L'istruzione pubblica è stata oggetto di una forte riduzione di investimenti a fronte di vari tentativi di riforma. Il quadro è quello di un forte malcontento e di una riforma malriuscita - la cosiddetta “Buona scuola” - assieme a deboli e insufficienti interventi sul fronte dell'università. L'occasione è quella di discutere problemi e proposte per un sistema dell'istruzione diverso".