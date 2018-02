Elezioni, inaugurata la sede del comitato elettorale di Forza Italia

Il capolista Di Forza Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha inaugurato venerdì mattina la sede elettorale del movimento azzurro in via Antica Zecca 22. La sede sarà un punto operativo e multifunzionale per tutta la durata della campagna elettorale. Nel corso del suo breve intervento dopo il taglio del nastro Bignami, che ha portato anche i saluti di Anna Maria Bernini capolista al Senato, ha ringraziato Gianguido Bazzoni per aver messo a disposizione il locale nonché il capogruppo azzurro a Palazzo Merlato Alberto Ancarani e i dirigenti azzurri Bruno Fantinelli, Fabrizio Dore e Oriano Casadio.