Elezioni, incontri dei gruppi "Bagnacavallo futura" all'interno della campagna elettorale di Eleonora Proni

Sono in programma domani e martedì, 1 e 2 aprile, alla Sala Polivalente del Centro Culturale delle Cappuccine di Bagnacavallo, i secondi incontri del progetto “Bagnacavallo futura”, all’interno della campagna elettorale di Eleonora Proni. Due gruppi di lavoro aperti, creati da Eleonora per ragionare di tematiche fondamentali per il futuro della città con tutti coloro che vorranno partecipare e collaborare.

"I gruppi di lavoro hanno per temi rispettivamente “Idee per un luogo” e “Luogo delle idee”. Nel primo gruppo di lavoro, quello del lunedì, si parla di economia, centro storico, innovazione, ambiente, territorio e infrastrutture; nel secondo, al martedì, ci si occupa di cultura, giovani, scuola, servizi alla persona e città sicura. La finalità dei gruppi di lavoro è quella di dar vita a due documenti con proposte e riflessioni che possano costituire la base del programma di mandato" si legge in una nota