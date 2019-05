Elezioni, incontro di fine campagna elettorale dei candidati di 'E' sinistra unita'

In occasione della fine della campagna elettorale, la lista "E' Sinistra Unita" per Bagnacavallo organizza un incontro pubblico su "Ambiente, Welfare e Lavoro" lunedì 20 maggio alle 20,30 a Palazzo Vecchio in piazza della Libertà. In una ottica anche intercomunale si confronteranno il candidato sindaco di Bagnacavallo Paolo Vignanti e gli omologhi di Lugo e Fusignano, Valeria Ricci e Mirko Caravita, con il contributo di Serena Pellegrino, già deputata e Vicepresidente della VIII Commissione "Ambeinte, Territorio e Lavori Pubblici". Tutta la cittadinanza è invitata.