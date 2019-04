Elezioni, 'Insieme per Russi' punta sulla sicurezza: "Più telecamere e risarcimenti in caso di furti"

Un incontro per parlare di sicurezza come bene comune. È questo l’appuntamento in programma per giovedì 2 maggio alle 18.00 al Centro Culturale Polivalente di via Cavour 21 a Russi, organizzato dalla lista civica Insieme per Russi – Valentina Palli Sindaco. All'incontro saranno presenti Fulvio Della Rocca, già Prefetto di Ravenna, Vicedirettore Generale della Polizia di Stato e Direttore Centrale della Polizia criminale e Vasco Talenti, Comandate della Polizia Municipale di Imola.

"Sul tema della sicurezza il programma elettorale di Insieme per Russi ha tra gli obiettivi il potenziamento della video sorveglianza nelle aree sensibili della città, lo stanziamento di contributi per l’installazione di impianti di sicurezza nelle abitazioni, la convenzione con istituti assicurativi per stabilire prezzi calmierati per le polizze, lo sviluppo di un sistema informativo territoriale che valorizzi l’impegno dei gruppi di controllo del vicinato in sinergia con il lavoro delle autorità preposte - spiega la candidata - Il nostro programma prevede una proposta chiara di tutela. Rafforzeremo la videosorveglianza e l’illuminazione nelle zone sensibili della città come le aree produttive, la zona della stazione, ma anche scuole e parchi. Stanzieremo poi un fondo dedicato a incentivare l’installazione di sistemi anti intrusione oltre a creare una convenzione per permettere ai cittadini di Russi di accedere a polizze assicurative a prezzo calmierato. In questo modo i cittadini potranno essere risarciti in caso subiscano furti e danni causati dalle intrusioni. Inoltre nel programma abbiamo inserito l’implementazione tecnologica di un sistema informativo territoriale che valorizzi i gruppi di controllo del vicinato in rete con la centrale operativa delle Autorità di controllo”.